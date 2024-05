Rotter stenger barnehage på Figgjo

Figgjoelva barnehage er stengt fra i dag og på ubestemt tid fremover.

Et skadedyrfirma ble kontaktet etter at det ble sett en rotte i barnehagen for noe uker siden.

Nå viser det seg at rotteproblemene er større enn først antatt, skriver Sandnesposten.

– Det eksterne skadedyrfirmaet anbefaler å iverksette større tiltak som ikke er forenlige med barnehagedrift, melder kommunen.

Firmaet og kommuneoverlegene anbefaler å flytte driften ut av dagens lokaler, og barnehagen flytter derfor driften til Varatunhagen barnehage inntil videre.

– Det betyr at vi stenger barnehagens lokaler for drift fra og med onsdag 15. mai. Onsdag og torsdag denne uka blir det utebarnehage der vi holder oss i og rundt Figgjo barnehage.

Samtidig vil avdelingene i Varatunhagen bli klargjort slik at vi kan starte driften her fra og med tirsdag 21. mai, informerer kommunen.