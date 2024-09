Feer, drager, hekser og trollmenn.

Men hva hvis vi hiver litt romantikk inn i miksen?

«Romantasy» er en sjanger som kombinerer fantasy og romantikk. Og den siste tiden har det tatt av.

– Jeg har lest litt av «Ringenes Herre», men det ble fort kjedelig. Romantasy har en stemning som gjør det enda mer interessant å følge med på, sier Vilde Stangeland Rostrup.

Rostrup oppdaget sjangeren via TikTok. Foto: Maja Mathisen / NRK

I 2021 oppdaget hun «booktok», som er TikToks rom for bokelskere.

– Plutselig fant jeg forfatteren Sarah. J. Maas, også ble romantasy det beste jeg noen gang har lest.

Leste over 50 bøker

Og det skulle bli starten på noe nytt for Rostrup.

– På ett år leste jeg flere enn 50 bøker. Ikke bare romantasy, for hvis du leser en hel serie kan det være greit med en lett romantikk-bok imellom. Men så går jeg tilbake til romantasy med dets komplekse verdener igjen.

– «A Court of Mist and Fury» er blant favorittene. Det er sikkert den mest typiske romantasy-boka som eksisterer, men den er populær av en grunn. Gjennom hele boken skimtes det håndskrift og neon-fargede lapper.

Måtte utvide

Det merkes i bokhandlene at sjangeren har økt i popularitet.

Vibeke Viland, daglig leder på Norli i Langgata i Sandnes, forteller at de har utvidet plassen i butikken som følge av populariteten.

– Jeg tror det er blitt populært fordi verdenen vi lever i nå, er ikke så kul om dagen. Da er det fint å flykte inn i en fantasiverden og få en pause fra den ekte.

Daglig leder på Norli i Sandnes, Vibeke Viland, vil selv lese noe fra sjangeren. Foto: Maja Mathisen / nrk

Hun opplever at det er mest populært blant unge jenter, men at også voksne kjøper med seg en bok eller to i sjangeren.

– Jeg har ikke lest noen av disse populære bøkene selv. Men jeg har tenkt til å begi meg ut på noe fra Sarah. J. Maas, som er dronningen av denne sjangeren, sier Viland.

Disse romantasy-bøkene er blant annet å finne på flere bokhandlers topplister:

A Court of Thorns and Roses (2015). Sarah J. Maas. Fourth Wing (2023). Rebecca Yarros. A Court of Mist and Fury (2016). Sarah. J. Maas Powerless (2023). Lauren Roberts. Iron Flame (2023). Rebecca Yarros.

Lange ventelister

Skal du låne de mest populære bøkene, bør du smøre deg med tålmodighet.

På Deichman bibliotek har de 16 eksemplarer av «A Court of Thorns and Roses» av Sarah J. Maas.

På ventelisten står det 88 personer i kø.

På Sølvberget i Stavanger står det «lang ventetid» under samme tittel.

– Vi pleier ikke å se såpass mange på en venteliste på en tittel veldig ofte, sier spesialbibliotekar for barne- og ungdomsmedier i Deichman, Marie Alming.

Begrepet romantasy ble hun kjent med tidligere i år.

Marie Alming, spesialbibliotekar for barne- og ungdomsmedier i Deichman. Foto: Stian Hope / Deichman

– Jeg har sett begrepet i utenlandske medier, og det er mye omtalt på TikTok.

Hun tror interessen for sjangeren kan komme fra andre populære titler og TV-serier.

– Etter TV-serien «Game of Thrones» kan det hende at interessen for fantasy gikk opp. Der er det også viktig med intrigene, kjærlighetsrelasjonene og familiesituasjonene. Det kan inspirere til å lese sånne bøker også.