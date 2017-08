Rogvi scoret mot Ronaldos Portugal

Cristiano Ronaldo tegnet seg på scoringene to ganger, før Brynes Rogvi Baldvinsson reduserte for Færøyene. Målet var av den vakre sorten, midtstopperen sendte i vei et utagbart volleyskudd fra straffemerket. Etter 66. minutter leder Portugal 4–1.