Rogfast vil bli dyrare enn planlagd

Den undersjøiske tunnelen mellom Randaberg og Bokn, Rogfast, kjem til å bli dyrare enn planlagt. Det seier sjef for prosjektet, Oddvar Kaarmo.

– Eg vil ikkje spekulere for mykje om kostnadsauke, men det er klart at vi er ein del av den marknaden som i dag er under press med tanke på at byggemateriala vert dyrare, seier Kaarmo.

I november 2020 rekna regjeringa med at Rogfast kom til å koste 25 milliardar kroner.