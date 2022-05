Rogfast ikkje utsett for jordskjelv

Konsulentselskapet Nor-Consult har konkludert med at Rogfast-tunnelen ikkje trengst å sikrast betre enn planlagt for å motstå jordskjelv. Det seier sjef for bygginga av den undersjøiske tunnelen under Boknafjorden, Oddvar Kaarmo.

NRK har tidlegare avdekka at Rogfast, verdas lengste og djupaste undersjøiske biltunell, vil ligge midt i Skandinavias mest jordskjelvutsette område – utan at noko risikovurdering var gjort eller planlagd.

Rapporten er altso no ferdig, og tilrår ikkje ekstra tiltak for å sikre tunellen mot skjelv.