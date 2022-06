Rogalendingar på jumboplass

Bustadeigarar i Rogaland er dei dårlegaste i landet på å ha dokumentasjonen for bustaden sin i orden. Det skriv programvareselskapet Boligmappa. Dette handlar om elektrikar- og røyrleggjararbeid, drenering og andre endringar i huset og leilegheita, seier kommunikasjonssjef i selskapet Boligmappa, Eirik Vigeland.

Den nye bustadlova frå nyttår krev at huseigar må kunne dokumentere at endringar som er gjort i bustaden er gjort av godkjente handverkarar.