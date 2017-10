Rogalendingar gav i snitt 46 kroner

Rogalendingar gav til saman rett under 22 millionar kroner til årets TV-aksjon. Det betyr at kvar rogalending i snitt gav 46,19 kroner. Inntektene går til Unicef sitt arbeid for å gi utdanning til barn ramma av krig og konflikt, samla kom det inn 217,7 millionar kroner.