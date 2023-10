Rogalending mistenkt for drap i Thailand

Utenriksdepartementet bekrefter overfor NRK at en norsk statsborger er pågrepet i Thailand.

– Hva han er pågrepet for, gir vi ikke ut informasjon om. Det må lokalt politi uttale seg om, sier kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdatter Lunde i UD.

NRK har vært i kontakt med mannens søster, som bekrefter at han er fra Rogaland og at han er mistenkt for drap.

Lunde i UD sier de tilbyr vedkommende konsulærhjelp.

– Det er hjelp vi kan gi nordmenn i utlandet, og det kommer an på hva personen ber om. Det kan for eksempel handle om hjelp til å skaffe advokat, men jeg sier ikke at det er tilfelle i denne konkrete saken.