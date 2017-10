Rogalandskvinne skal ha blitt gruppevoldtatt

– Kvinnen har gitt et signalement av begge gjerningspersonene, men politiet ønsker foreløpig ikke å gå ut med det kvinnen har beskrevet, sier politiadvokat Stian Eskeland ved Sør-Vest politidistrikt til NRK.

Ifølge politiet, ble kvinnen som er fra Rogaland, overfalt og voldtatt i området rundt Nedre Holmegate mellom klokken ett og fem natt til søndag. Voldtekten skal ha skjedd utendørs.

– Kvinnen har tatt kontakt med sin samboer, og de har deretter begge tatt kontakt med politiet for å anmelde voldtekten, sier Eskeland.

Den fornærmede kvinnen er i slutten av 20-årene. Utover dét ønsker ikke Eskeland å gi flere opplysninger om henne.

Tar saken på høyeste alvor

Årsaken til at politiet går bredt ut med gjerningstidspunktet, er fordi de ikke vil utelukke at vitner tar kontakt med eventuelle tips i saken. Fornærmede har forklart at hun skal ha vært i kontakt med flere forbipasserende både før og etter hendelsen.

– Jeg har foreløpig ikke mottatt noen meldinger om at noen av disse forbipasserende har meldt seg til politiet.

Eskeland legger til at politiet etterforsker saken som en overfallsvoldtekt, og at de tar anmeldelsen på høyeste alvor.

– Vi gjennomgår blant annet videoovervåkning fra området rundt, og vi er i gang med vitneavhør av personer som kan ha fått med seg ting som har skjedd, som kan ha vært i kontakt med fornærmede den aktuelle natten, sier Eskeland.

Tips i saken kan meldes til politiet på telefon 02800.