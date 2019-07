Rogalandsbønder fikk 75 millioner

Bønder fra Rogaland har fått utbetalt 75 millioner kroner i erstatning etter tørkesommeren i 2018. Totalt er det utbetalt nesten to milliarder i erstatning. Mens det var tørkesommer i fjor, ser sommeren i år mye bedre ut. – For de fleste kulturer er det gode utsikter for årets avlinger. Til nå har det vært en veldig god og lovende vekstsommer, sier rådgiver Jon Mjærum i Norsk Landbruksproduksjon til NTB.