Rogalands avis reduserer

På nyåret halverer Rogalands avis talet på utgåver frå seks til tre i veka. Årsaka er at pressestøtta er redusert, seier administrerande direktør Eirik Hoff Lysholm til Vårt land. Ei medverkande årsak til at avisa må kutte er at kostnadane til trykk og distribusjon også har auka.