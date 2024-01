Rogalands Avis kan bli nedlagt

Det er stor fare for at Rogalands Avis blir nedlagt etter 125 år. Alternativet er fortsatt drift med langt færre ansatte. Papiravisen vil uansett bli kuttet, skriver Stavanger Aftenblad.

Sjefredaktør Bjørn Sæbø sier det er sjokkerende og tragisk.

– Dagsavisen AS, som vi er en del av, har forsøkt å selge Rogalands Avis siden i fjor høst. For noen dager siden fikk vi beskjed om at et slikt salg ikke kommer til å skje, og at nedleggelse er et av alternativene som nå vurderes seriøst, sier Sæbø til Aftenbladet.