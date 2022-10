Rogaland på topp

Mange gav penger til NRK sin TV-aksjon i går, og Rogaland ligger nå an til å bli beste fylke. Den foreløpige opptellingen viser at en her i fylket har gitt drøyt 59 kroner pr. innbygger. Folk på Svalbard er de mest giverglade, der har innbyggerne i snitt gitt 623 kroner hver. Totalt har en samlet inn godt over 266 millioner kroner til Leger uten grenser. Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn.