Rogaland på drukningstoppen

Rogaland er fylket med flest drukningsulykker her i landet, og nå er Norsk Livredningselskap på befaring langs Jærstrendene for å se på tiltak for å få strendene tryggere. President i Norsk Livredningsselskap, Claire Ann Alfonso, sier ulykkene kommer av røffe værforhold og manglende kunnskap.