Det er verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) som ber kommunane i det store verneområdet avklara om dei ønsker at det skal setjast i gong ein formell prosess for å endra verneform frå landskapsvernområde til nasjonalpark.

Bjørn Laugaland er styreleiar i verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Foto: Magnus Stokka

Det store verneområdet strekkjer seg frå Suldal i nord til Kvinesdal og Hægebostad i Vest-Agder i sør (sjå kart).

– I verneområdestyret ser me at det er fleire moglegheiter til å få statlege midlar til å forvalta områda gjennom nasjonalparkstatus. Erfaringar frå andre plassar er også at nasjonalparkar trekkjer til seg fleire folk, noko som slår positivt ut for nærings- og reiselivet, seier styreleiar i verneområdestyret for SVR-området, Bjørn Laugaland.

Styreleiaren meiner det ikkje er så store forskjellar på landskapsvernområde og nasjonalparkar, men påpeikar at nasjonalparkar har eit strengare vern.

Tre moglege nasjonalparkar

I dag finst det 46 nasjonalparkar her i landet, men ingen i Rogaland og Vest-Agder. Det kan det altså bli ei forandring på. Sekretariatet for SVR-området peikar på tre moglege nasjonalparkar (sjå kart).

Ein stor tradisjonell nasjonalpark på 780 km² i sentralområdet, som omfattar dei allereie verna statlege areala i Njardarheim og Bykle, Hjelmeland og Suldal statsallmenning (Sirdal, Valle, Bykle, Hjelmeland og Suldal kommunar).

Ein liten «turisme»-nasjonalpark på 50 km² ved Kjerag i Forsand kommune.

Ein mindre tradisjonell nasjonalpark på 100 km² i området ved Knaberøysa (Hægebostad, Kvinesdal og Åseral kommunar) og/eller Holmevatn (Bygland, Åseral og Kvinesdal kommunar).

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Dei tre blå felta er dei tre forslaga til nasjonalparkar.

I brevet verneområdestyret har sendt til kommunane i verneområdet, blir det samstundes understreka at det er mogleg å oppretta nasjonalparkar òg andre stader.

Norske nasjonalparker Ekspandér faktaboks Norge har 46 nasjonalparker, 7 på Svalbard og 39 på fastlandet.

Nasjonalparkene er både på fjellet og i og ved sjøen.

Ca ti prosent av fastlandsarealet i Noreg er vernet som nasjonalpark.

85 norske kommuner har en nasjonalpark som en del av sitt areale.

Nasjonalparkene skal brukes til frilufstliv og annen aktivitet som ikke skader verneverdiene. Man kan blant annet gå på tur, jakte og fiske. Kilde: Miljødirektoratet

Skepsis i Forsand

Forsand-ordførar Bjarte Dagestad. Foto: Magnus Stokka

Styreleiar Laugaland trur ein nasjonalpark ved Kjerag er minst aktuelt på grunn av sterk lokal motstand. Forsand-ordførar Bjarte Dagestad (H) minner om Preikestolen nasjonalpark som tidlegare er stemt ned av kommunestyret.

– Me meinte den gong at områda er godt nok regulerte frå før og at lokal styring fungerer godt. Eg trur det politiske miljøet i Forsand generelt er imot ein nasjonalpark i dag også, kommenterer Dagestad.

For at Klima- og miljødepartementet skal starta ein formell verneprosess må det vera fleirtalsvedtak i dei aktuelle kommunestyra. Styreleiar Laugaland trur det er ein veg å gå før me får ein eller fleire nasjonalparkar i Rogaland.

– Eg trur det vil ta tid. Det er snakk om modningstid, og eg trur ikkje dette er A4 å få til.