Rogaland ga nest mest

Rogalendingene var de nest mest gavmilde under årets TV-aksjon i går, der pengene går til Kirkens Bymisjon. Det ble samlet inn vel 24,7 millioner kroner i Rogaland, som er 52,23 kroner per innbygger. Bokn, Utsira og Kvitsøy ga mest per innbygger.