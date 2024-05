Rogaland får beholde ferjepengene

Regjeringen har gitt beskjed til Stortinget at Rogaland skal få beholde pengene til gratis ferjer etter at flertallspartiene i fylket snudde og sa at ferjene på fylkesvei-sambandene skal være gratis igjen fra 1. juni.

Kommunalminister Erling Sande sa tidligere i vår at fylket ville miste vel ni millioner kroner hvis de sto fast på vedtaket om at bilistene måtte betale.

– Jeg er glad for at høyrestyret i Rogaland har lyttet til folket og næringslivet, men de kunne spart seg for unødvendige runder på dette som har skapt mye usikkerhet, sier kommunalminister Erling Sande (Sp)