Rogaland best på lønnsomhet

En ny rapport for 2017 viser at bedrifter i Rogaland knuser alle andre landsdeler i lønnsomhet, skriver Aftenbladet. En systematisk innsamling av regnskapstall fra over 20.000 selskaper, viser at Stavanger-regionen har bedre lønnsomhet både når overskudd av drift og omsetning telles opp.