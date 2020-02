Rogaland best i landet

Rogaland er best i landet på å utdanne nye fagarbeidere. Det ble utdannet 3 332 nye fagarbeidere i Rogaland i 2019 og det er 226 flere enn i 2018. Jeg er stolt over at Rogaland er best i landet på fagopplæring sier Tom Kalsås, leder i Yrkesopplæringsnemnda.