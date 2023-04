Rødt endrer ikke delegatvedtekter

Flertallet av delegatene til stede på Rødt sitt landsmøte stemte mot å endre dagens vedtekter som sikrer en demokratisk representasjon på landsmøtet.

Vedtektene til partiet Rødt legger til grunn at hvert eneste partilag har rett til å være representert på landsmøtet.

Så lenge et lokallag har mer en tre medlemmer har de rett til å sende én representant. De største lokallagene som har flere hundre medlemmer, får sende to delegater.

Dette gjør at små lag kan få større makt enn et større lag, som Nordland som i år har flere representanter på landsmøtet enn Oslo.

– Det største problemet med dette er at hvis jeg hadde vært en kuk, kunne vi splitta Stavanger opp i hundre ulike lag. Det betyr at hvilket som helst lag kan skaffe seg flere delegater, sa Mimir Kristjansson under debatten på landsmøtet fredag.