Det er sterk uenighet i partiet, som i helgen skal ta en avgjørelse om deres stilling til spørsmålet.

– Krig tester våre evner til å stå for våre prinsipper. Vi er det eneste partiet som står imot at det går an å stå imot krig uten våpen, vi må stå støtt, sier sentralstyremedlem Mariette Lobo på talerstolen.

Flere av partimedlemmene som er mot våpenhjelp til Ukraina, trekker fram prinsippene til partiet.

– Selv om det er omtrent 90 prosent av våre stortingspolitikere som har snudd i dette spørsmålet, ser det ut som vi er delt 50-50 i dag. Det er imponerende. Det er ikke alltid så enkelt å stå fast på prinsipper med press fra media og egen ledelse, sier Daniel Henriksson.

Partifelle Tobias Lund tar til talerstolen på motsatt side.

– Vi kommer til å møte ukrainere på butikken. Jeg vil kunne se dem i øynene og si at Rødt står sammen med dere, også med våpen, så dere kan kjempe for egen overlevelse.

Ble personlige

Silje Alise Ness forteller at hun selv har tatt imot rundt hundre ukrainere på asylmottak.

– Jeg hører historier om barn som har gått ved siden av nedskutte folk, og som har blitt skutt på selv. Det å være prinsipiell når man hører på dette er vanskelig. Jeg er egentlig mot å sende våpen. Men jeg kan ikke se de inn i øynene og si at vi ikke vil sende våpen for å hjelpe dem.

Shahla Sultani har selv måttet flykte fra Afghanistan.

– Vold avler vold. Ved å sende våpen sørger vi for at krigen fortsetter, sier hun fra talerstolen.

Flere av politikerne som er mot våpenstøtte til landet, trekker fram at det er mennesker fra arbeiderklassen som på begge sider blir tvunget ut i strid.

– Jeg er enig i at det er uholdbart, men Putin bryr seg ikke om at menneskeliv går tapt på slagmarken, er noe av det Thor A. Almelid, som er for våpenstøtte til Ukraina, sier.

Forsamlingen i Rødt sitt landsmøte er delt i Ukraina-spørsmålet. Møtet måtte bli framskyndet etter at over hundre personer ville si sin mening om saken. Foto: Carina Johansen / NTB

– Helt åpent

Stortingsrepresentant for Rødt i Nordland, Geir Jørgensen, tør ikke spå utfallet av debatten.

– Jeg tror det kommer til å ende med et veldig knapt flertall på den ene eller den andre siden. Jeg har snakket med folk i gangene, og det er helt åpent hvordan dette vil lande, sier han under pausen i forhandlingene.

Selv er han mot at Norge skal sende våpen til Ukraina.

Geir Jørgensen sier det er umulig å spå hva utfallet av debatten vil bli. Foto: Elise Pedersen / NRK

– Det er ikke situasjonen at de mangler våpen. De mangler Ukrainere til å betjene de massive våpendonasjonene de har fått. Vi må ta på oss den diplomatiske ledertrøya som et land som har mange års erfaring med å løse konflikter med russerne.

Finanspolitisk talsperson og nestleder i Rødt sier også at debatten er spennende.

– Det er helt klart en sak som engasjerer bredt i partiet. Det er den største saken vi behandler her på landsmøtet.

Engasjementet gjorde at flere hevet stemmen under sin tale. På et tidspunkt måtte det bes om at talerne ikke måtte være så sinte på talerbenken, fordi det er barn til stede i salen.

Vil bli en lang debatt

Fredag morgen før landsmøtet i Stavanger startet, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes at han forventet at diskusjonen kom til å bli lang.

Selv ba han landsmøtet om å si et klart og tydelig ja til våpenhjelp til Ukraina under sin ledertale fredag.

–Vi ville tatt imot den våpenhjelpen vi kunne få. Derfor gir det ikke mening for meg at Rødt skal være mot all norsk våpenstøtte til Ukraina, når vi ser at Norge ikke har blitt en medkrigerstat, som vi først fryktet.

Derfor stemmer de nei

Partiet har lenge ment at Norge ikke bør sende våpen til Ukraina, fordi vi grenser direkte til Russland og at våpenhjelp vil gjøre Norge til en «medkrigerstat».

Rødt har også vært sterkt kritisk til USAs makt i verden og de er imot norsk Nato-medlemskap.

– Jeg sier nei fordi våpen forlenger lidelsene og piner befolkningen i Ukraina unødvendig. Vesten burde bruke alle ressursene på å få med verden på diplomati, sier Kristen Bay fra Nord-Østerdal.

Et endelig vedtak kommer mest sannsynlig søndag formiddag. Debatten hittil tyder på at begge standpunkt står sterkt og utfallet ikke er sikkert.