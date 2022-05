– No er det snart ikkje meir kake igjen, seier Terje Winterstø Røthing.

Han er vokalist og gitarist og eitt av dei originale medlemmene i Skambankt.

Etter over tjue år, ti album, oppvarming for AC/DC og tallause livekonsertar er det over for hardrockbandet frå Jæren.

– Vi følar vi har sagt det vi har å sei med Skambankt.

– Hadde ikkje tenkt at dette skulle bli so stort

Skambankt vart starta på 90-talet då eit anna band ikkje kunne stille på ein spelejobb på Klepp Rockeklubb.

Røthing, Hans Egil Løe Abelsnes og Tollak Friestad snikra saman ni låtar på tre timar og gjekk på scena.

– Følar de at de har fått til det de hadde lyst til med bandet?

– Vi har fått til mykje meir. Vi hadde jo eigentleg ikkje nokon plan om å halde på i ti album. Vi byrja jo som ein liten, grå andunge og eit album som tilfeldigvis vart til. So fekk vi ei platekontrakt ut av det blå. Vi hadde ikkje tenkt at dette skulle bli so stort og vare so lenge, seier Røthing.

– So svaret på spørsmålet er ja. Vi har oppnådd meir enn vi kunne drøymt om.

Skambankt spelar Voodoo live på P3 i 2018. Du trenger javascript for å se video. Skambankt spelar Voodoo live på P3 i 2018.

Intenst å drive band

Etter ti album og mange år på vegen, kjenner bandet at det er ei tid for alt.

– Det er noko vi har kjend på ein periode, seier Røthing.

– Det er vemodig, men det kjennast rett, seier bassist Tollak Friestad.

Mellom anna pandemien har lagt eit ekstra trykk på bandet frå Rogaland.

– Det har vore ganske intensivt. Trass i at ein har vore gjennom ein pandemi so har vi jo trass alt gjeve ut fire album. Det har vore ei litt tung tid å drive band.

– Det er ganske altoppslukande å drive eit band på dette nivået. Det tek mykje tid, og kanskje ein har lyst å bruke tida på noko anna, seier vokalisten.

Skambankt på Pstereofestivalen 2014. Foto: Hans H. Bjørstad (arkiv)

Skal på ein siste reis

Før bandet gjer seg skal dei, som so mange andre som har gjeve seg før dei, ut på ein siste reis.

– Vi har ikkje nokon plan. Vi skal avslutte på eit verdig vis, so vi skal spele ein omfattande turné i sommar og til hausten, og so stoppar vi medan leiken er god. Før den vert dårleg.

– Vi vil gje oss medan leiken er god og slutte som eit vitalt band, seier Friestad.

Frå juni og ut i oktober skal Skambankt på turné på ei rekke festivalar og konserthus, stort sett i Sør-Noreg.

– Ein siste reis, som Røthing seier.