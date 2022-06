Riska må leggje ned tre skular

Det er no politisk fleirtal for å leggje ned tre barneskular og byggje ein ny storskule på Riska i Sandnes. Det vart klart på dagens møte i formannskapet i kommunen. Barneskulane Maudland, Hommersåk og Kyrkjevollen vil bli lagt ned til fordel for ein ny storskule i sentrum av Hommersåk.