– Det vil spare oss for mye tid og penger, og det vil gi oss betydelig større leveringssikkerhet, sier Karl Haugstad, daglig leder i Morene Produkter AS.

Jær-bedriften driver med import og grossistvirksomhet på hunde- og kattemat. Produkter som importeres fra utenfor EU, må nå kontrolleres i Oslo før de kan fraktes videre via Stavanger til Vigrestad.

– Det er unødvendig. Både med tanke på miljø, penger og ressursbruk. Rogaland er mat- og landbruks-fylke nummer én. Her i Hå kommune er det flere griser på fire bein enn på to. Med så stor økonomisk aktivitet, er det en selvfølge at Rogaland burde ha en grensekontrollstasjon.

Karl Haugstad i Morene Produkter AS er meget positiv til en grensekontroll på Risavika. Foto: Joakim Miøen / NRK

Søknaden er sendt

Og nå kan Haugstad og andre lokale bedrifter snart få viljen sin. Risavika Havn har i lengre tid arbeidet med en søknad som nå er sendt til Mattilsynet. De skal vurdere behovet for en slik grensekontroll i regionen.

Administrerende direktør i Risavika Havn, Steinar Madsen, ser lyst på utsiktene til å få godkjenning.

– Dette er noe vi har jobbet med en stund. Det er mye å sette seg inn i, men nå er søknaden sendt. Vi har en god dialog med Mattilsynet, og håper og tror at dette er en enkel avgjørelse. Mitt inntrykk er at dette er noe alle vil få til. Vi må jo ha en slik kontroll her.

Klare i oktober

Madsen forteller at Risavika Havn er i gang med planlegging av et bygg til grensekontrollen, som skal stå klart i oktober. Han tror likevel at en godkjenning kan ta litt lengre tid.

– Vi kan være klare i oktober. Men dette er noe som må via EU, så det kan ta noe tid.

Mattilsynet bekrefter at de har mottatt søknaden, men sier at det er tidlig i prosessen. De vil ikke gi noe konkret tidspunkt for en eventuell godkjenning.