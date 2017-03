Risavik havn viser muskler

Risavika Havn AS vil investere rundt 1,6 milliarder kroner i årene fremover for å utvikle sitt næringsområde.Havnen skal bli ett større trekkplaster for regionens etableringer innenfor logistikk, hav, maritime næringer og energi. Risavika Havn ser for seg en økning på om lag 1000 nye arbeidsplasser etter investeringene.