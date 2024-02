Risa med rekordresultat

Entreprenørselskapet Risa hadde et overskudd før skatt på 90 millioner kroner i fjor. Dette er er rundt 40 prosent mer enn året før, da resultatet var på 64 millioner kroner. I fjor omsatte Risa for kr 2,15 milliarder kroner, mot 1,82 milliarder i 2022.

Daglig leder Bjørn Risa skriver i en pressemelding at den største bragden likevel var å kjøpe tilbake alle aksjene i selskapet, slik at det igjen er et heleid familieselskap.