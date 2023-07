Riksvei 13 ved Røldal åpnes tidligst fredag

Onsdag kveld gikk et ras ved riksvei 13, som har medført at store steinblokker sperrer veien.

I en melding klokken 09.54 skriver Statens vegvesen at veien vil være stengt resten av torsdagen, og at den tidligst åpnes for trafikk fredag.

Et klippeparti 180-200 meter over veien har sklidd ut og flere hundre kubikk stein har rast ned. Veien har skader i dekket, og deler av betongrekkverket er knust.

Byggeleder Rolf Anders Tønder Svensson i Statens vegvesen sier at en geolog må vurdere om det er trygt å gå inn i området før opprydningen kan starte.

– Dronebilder fra rasstedet viser blant annet at det er et annet klippeparti like ved som har løsnet, sier Svensson.

Omkjøring er via E134 for kjøretøy over 7,5 tonn og via fylkesvei 520 via Sauda for personbiler.

