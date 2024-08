Riksveg 13 ved Suldalsvatnet opna igjen i natt

Riksveg 13 ved Falkali-tunnelen langs Suldalsvatnet opna igjen i natt, etter at ulukkesgruppa til vegvesenet hadde gjennomført sine undesøkingar. Vegen er nå open for vanleg trafikk. To utanlandsk-registrerte bilar kolliderte i tunnelen i går ettermiddag. Fire personar blei frakta med luftambulanse til sjukehus i Haugesund, og dei fem andre blei kjørt med vanleg ambulanse til sjukehuset. Politiet har ikkje fått melding om at nokon har omkomme.