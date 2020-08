Riksveg 13 er fortsatt stengt

Riksveg 13 ved Rødsliane er fortsatt steng etter et steinras søndag formiddag. Operasjonsleder i politiet, Nikolai Austerheim, opplyser til NRK at de venter en tilbakemelding fra vegtrafikksentralen om når veien kan åpne igjen, og om det blir behov for å sende en geolog. På bilder fra stedet kan man se at flere store steiner ligger i veibanen på den rasutsatte strekningen. Omkjøring skjer via Fv. 46 og E134.