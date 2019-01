Riksrevisjonen refser Petroleumstilsynet i ny rapport

– Det er alvorlig at Petroleumstilsynet har liten påvirkning på selskapenes sikkerhetsarbeid i en sektor med høy risiko for ulykker med store konsekvenser for mennesker, miljø og verdier, sier riksrevisor Per-Kristian Foss, ifølge en pressemelding.

Riksrevisjonen legger i dag fram sin rapport om Petroleumstilsynet (Ptil). De har gransket om tilsynet gjør en god nok jobb med å forhindre ulykker og farlige situasjoner på norsk sokkel.

Konklusjonen er krystallklar:

Ptil avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer.

Ptil bidrar ikke til at selskapene retter opp feil og avvik.

Ptil bruker ikke virkemidlene sine, som stans av virksomhet og tvangsmulkt, når det er behov for det.

NRK har vært i kontakt med Ptil, men de ønsker ikke å kommentere saken før senere i ettermiddag.

Foss understreker at Riksrevisjonen har sett på Ptils arbeid i fire caser, og at de derfor ikke har en meining om Ptils arbeid generelt. De fire casene er:

Arbeidskonflikten og hendelser på Shell sitt anlegg på Nyhamna.

Utbyggingen og hendelser på Goliat-feltet, hvor Eni (Nå Vår Energi)var operatør.

En brønnkontroll-hendelse på boreriggen Songa Endurance høsten 2016, hvor Equinor var operatør.

Gasslekkasje og IKT-sikkerhet på Equinor sitt anlegg på Mongstad.

Trekker fram Goliat

Ptil får særlig refs for ikke å ha gjort jobben sin for å forhindre alle problemene med Goliat-plattformen.

Riksrevisjonen påpeker at Ptil ga Eni Norge AS samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen selv om den ikke var i sikkerhetsmessig forsvarlig stand. Ptil stolte altså på at Eni ville få plattformen klar før den ble tatt i bruk, noe selskapet langt fra klarte.

– Gitt de utfordringene som Eni hadde med denne plattformen før den kom til Norge, burde tilsynet undersøkt nøye om alt var i orden før de ga sitt samtykke til å starte driften. Dette er sterkt kritikkverdig, sier Foss.

Eni, som nå har blitt til selskapet Vår Energi, ønsker ikke å kommentere saken før senere i ettermiddag når Riksrevisjonen er ferdig med å legge fram sin rapport.

Ptil får også kritikk for ikke å ha fulgt opp brønnkontroll-hendelsen på boreriggen Songa Endurance høsten 2016.

Også her stolte Ptil i for stor grad på at Equinor ville rydde opp selv, ifølge Riksrevisjonen.

Bellona: – Svært alvorlig

Bellona har tidligere bedt om gransking, og er veldig fornøyde med at disse sakene nå er gjennomgått.

Leder Frederic Hauge mener Riksrevisjonen har avdekket en alvorlig systemsvikt i norsk oljeforvaltning.

Frederic Hauge, leder i Bellona. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Det er en stor og alvorlig sak for Ptils troverdighet. Dette har ført til at folk har vært i livsfare om bord, sier Hauge til NRK.

– Vi har ikke noe operativt og fungerende tilsyn i dag på norsk sokkel, sier han videre.

Hauge mener det nå blir et politisk ansvar for regjeringen å se på dette framover.

– Vi kan ikke late som ingenting, som vi så ofte gjør i norsk oljeforvaltning. Dette er svært alvorlig, og gjør at det er en helt unødvendig risiko, både for mennesker og miljø, på norsk sokkel, sier Bellona-lederen.