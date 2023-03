Riise og jentene får fred i år

I fjor var det med eit TV-team frå TV 2 på alle treningar og kampar til eliteserielaget i fotball til Avaldsnes, for å lage TV-serien «Fan av Riise». I år får trenaren og spelarane vera i fred under treningsleiren i Spania, fortel trenar John Arne Riise til Haugesunds avis. Dei unge spelarane har blitt eitt år eldre og me har fått inn ein ny dansk spelar på topp. Det ser veldig bra ut, seier Riise om laget som så vidt unngjekk nedrykk i fjor.