Rettssaka mot Bane Nor kosta dobbelt så mykje som rekna med

Grunneigarane langs Sørlandsbanen har saksøkt Bane Nor, fordi det statlege selskapet ikkje lengre vil ta ansvar for å halde gjerde langs jernbanelinja. Grunneigarane vann i tingretten, men kostnaden blei tre millionar kroner. Det er dobbelt så mykje som venta, skriv Jærbladet. Bane Nor har anka saka til lagmannsretten.