Rett24: Nokas-dømt løslates tidligere

Nokas-dømt løslates tidligere enn planlagt etter ulovlige ransakinger, skriver Rett24.

På grunn av 420 ulovlige kroppsvisitasjoner i fengselet vil Nokas-dømte Metkel Betew snart være en fri mann, etter nesten 20 år i fengsel.

Eidsivating lagmannsrett legger til grunn at det én dags fradrag per to ulovlige ransakinger. 420 kroppsvisitasjoner gir dermed Betew et varetektsfradrag på 210 dager.

Dermed vil han sluttens på hans soning være om få måneder, ifølge Rett24.