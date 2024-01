Jula er en høytid vi tar på finstasen.

Kanskje har du sølt litt ribbefett, eller kanskje du ble litt for ivrig da du fikk mandelen i grøten at du like så godt velta hele grøten i fanget ditt.

Kjipt er det uansett, men ekstra kjedelig er det når dressen eller kjolen blir skitten.

Mange av disse antrekkene anbefales ikke å putte i vaskemaskinen, og du vil jo helst rense plaggene for å unngå å lukte ribbe neste gang plaggene brukes.

Da kan du gå til et renseri. Det kan koste deg skjorta.

Renseriene må ifølge bransjesjef i NRV ha så høye priser på rens for at de skal klare seg økonomisk. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

815 kroner for dress-rens

Skal du rense full dresspakke – altså jakke, bukse, skjorte og slips – koster det deg 815 kroner på Renseriet.

Til sammenligning koster en flunkende ny dress med skjorte på Dressmann 1800 kroner på tilbud den 22. desember.

Nesten halvparten av prisen der, altså.

På H & M koster en dress med skjorte 1450 kroner.

– Feil sammenligning

– Man sammenligner ofte med hva det koster å kjøpe nye klær. Problemet er at de som renser har norske lønninger, sier bransjesjef for renserier i Norsk Renseri- og Vaskeriforening (NRV), Hilde Løkås.

Løkås tror ikke Renseriene sitter med noe mer penger enn før. Foto: Privat

Hun sier de som syr klærne ofte er i Kina eller andre land og har lavere lønning. I tillegg kommer andre faktorer inn i spill:

– Lønninga har steget. Renseriene bruker mye strøm for å utføre jobben, og prisveksten generelt i samfunnet har vært stor, sier Løkås.

Store kostnader hos renseriene

Renseriet har avdelinger i Rogaland samt Bergen. Du finner ikke mange renserier i Norge, og det er sjelden noe særlig priskonkurranse blant de eksisterende.

– Det er stort fokus i samfunnet i dag på miljøvennlighet. Rens er en del av gjenbrukssirkelen. Du tar vare på klærne, sier daglig leder i Renseriet, Tone Østbø.

Tone Østbø er daglig leder i Renseriet. Hun sier renseriene ikke kan overleve uten den prisen de har i dag. Foto: Erik Waage / NRK

Stram økonomi

Østbø sier de ikke kan gi lavere priser.

– Renseri-industrien jobber med store kostnader fra kost av rensevæske og utstyr, strøm og lønn, sier hun.

De har rett og slett ikke økonomien til å justere ned prisene.

– I 2019 kostet for eksempel en dress (jakke og bukse) 445 kroner. I år koster det 545 kroner. Så på fire år har det kun økt med 100 kroner, sier Østbø i Renseriet.

Det var stor pågang på Renseriet i Haugesund før jula. Det er mange som benytter seg av rense-tilbudet. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Her er prisene på rens av full dress med skjorte og slips på andre renserier:

ESP Renseri (Trondheim): 890 kroner

Renseri.no (Oslo) 668 kroner

Fru Hang (Oslo): 795 kroner

Orion Renseri (Porsgrunn): 735 kroner

Røyken rens (Asker): 870 kroner

Astamr (Bergen): 815 kroner

– Fjern merverdiavgift på rens

Partileder i Miljøpartiet De Grønne (MDG), Arild Hermstad, frykter at mange kjøper ny dress i stedet for å rense, på grunn av prisen.

– Vi heier på renseriene. Folk må bruke de mer, sier Hermstad.

Partileder i MDG, Arild Hermstad. Han mener regjeringen må ta tak for å få flere til å rense klær i stedet for å kjøpe nye. Foto: Terje Pedersen / NTB

Men da mener han at regjeringen må gjøre noe. For eksempel å fjerne merverdiavgiften på rensetjenester.

– Det kan bidra til å gjøre markedet mer konkurransedyktig og at folk tar vare på klærne sine lenger. Vi skal bli en mer sirkulær økonomi som handler om å ta vare på tingene våre. Da kan dette være et godt tiltak, sier partilederen.

– Ikke aktuelt å fjerne

Statssekretær i Finansdepartementet, Lars Vangen (Sp), sier det ikke er aktuelt å kutte i merverdiavgiften på rens.

– Merverdiavgift er viktig for å betale for velferd som alle i samfunnet bruker, som skoler og sykehus.

Statssekretær i Finansdepartementet, Lars Vangen (Sp). Han sier regjeringen vil fortsette å prioritere gode velferdstjenester for folk i de årlige budsjettene fremover.

De fleste varer og tjenester har en merverdiavgift på 25 prosent. Det finnes noen unntak, og disse unntakene sier Vangen gjør hele systemet mer komplisert og dyrt å administrere.

– Da er det bedre å bruke særavgifter eller økonomiske overføringer for å ta vare på miljøet.

Tar tak for sirkulær klesbruk

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier regjeringen vil fikse en mer sirkulær bruk av klær framover.

– Arbeid om nye innsamlings- og produsentansvarsordninger for tekstiler er allerede godt i gang, sier han.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland (Ap). Han sier tiltak for å få folk til å rense klær i stedet for å kjøpe nytt kan være aktuelle. Men da må de treffe presist og støtte opp om målet om mer ombruk, sier han. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Klima- og miljøministeren sier også at andre tiltak for å få folk til å rense klær kan være aktuelle.

– Jeg håper og tror folk flest velger å rense og ta vare på klærne sine framfor å stadig kaste og kjøpe nytt, sier Bjelland Eriksen.

Ny tur til renseri

Aller greiest hadde det jo vært om du ikke sølte i jula og slipper å gå på renseri på nyåret.

Undertegnede gikk til renseri uka før julaften og fikk en skinnende ren dress til jul. Under julemiddagen ble det sølt ribbe og surkål på både slips, dress og skjorte.

Da blir det nok en tur på et renseri.