Rennesøy Trafikk blir større

Rennesøy Trafikk A/S tar nå over driften av Østerhus Transport A/S.Årsaken er at det nærmere seg et generasjonsskifte for eierne i Østerhus Transport A/S. For Rennesøy Trafikk A/S betyr overtakelsen en dobling både av ansatte og tallet på biler.