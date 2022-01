Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Satt på spissen må elevene være hjemme fordi sykehuset er fullt av veldig mange som ikke har tatt vaksine og har blitt syke, sier Ingunn Folgerø. Hun er rektor ved Bryne vidaregåande skule, en av landets aller største videregående skoler.

Over 70 prosent av de innlagte med koronasykdom ved norske sykehus er uvaksinerte. Det går ut over skoleelevene, mener rektor Folgerø.

Hun mener elever og lærere betaler prisen for at folk ikke vaksinerer seg.

– Jeg har respekt for at det er noen som ikke ønsker å ta vaksine. Men nå er det elevene og lærerne som betaler prisen for det. Det er de uvaksinerte som burde være i karantene, sier hun.

Rektor ved Bryne vidaregåande skule, Ingunn Folgerø, sier at flere dropper ut av skolen under denne nedstengingen enn tidligere. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

I romjulen bestemte regjeringen at det røde nivået i videregående skole skulle videreføres også etter jul, til tross for at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har anbefalt gult nivå.

Frykter det vil prege elevene

Professor Marte Blikstad-Balas ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, sa til Dagsavisen tidligere denne uken at koronapandemien vil ha store konsekvenser for elevenes læring.

Dette blir også bekreftet av flere internasjonale rapporter.

– Frykten er at læringstap og store læringshull skal prege elevenes muligheter for jobb og utdanning videre i livet, sa Blikstad-Balas.

Ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger har de forsket på elever ved videregående skoler som dropper ut av skolen.

Der har de funnet ut at om elever har bedre emosjonell støtte fra lærere, har de mindre intensjoner om å slutte.

10–15 elever har droppet ut av Bryne vidaregåande skule siden de videregående skolene gikk over på rødt nivå igjen. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Digital undervisning gjør deg mer ensom

I tillegg viser studien at jo mer ensomhet de har i relasjon til andre elever, jo større intensjon har de om å slutte.

– Dette kan jo peke i retning av at digital undervisning gjør deg mer ensom, og kan ha en negativ innvirkning på motivasjonen med å holde ut, sier professor Lars Edvin Bru ved Læringsmiljøsenteret.

Bryne vidaregåande skule har mistet kontakt med 10–15 elever siden det ble innført hjemmeskole sist gang.

– Jeg kjenner også at motivasjonen går ned. Det er ikke like kjekt å lære. Jeg går rundt og tenker på om vi har lært nok med så mye digital undervisning.

Det sier Oda Karoline Nord-Varhaug Ånestad. Hun er elevrådsrepresentant ved skolen.

Oda Karoline Nord-Varhaug Ånestad. Foto: NRK

Også Ånestad frykter at innleggelsene av uvaksinerte koronapasienter ødelegger for fremtiden til skoleelevene.

– Jeg syns det er dumt at det skal gå ut over oss som har vaksinert oss og har store fremtidsplaner. Vi får ikke gå på skolen fordi andre velger å ikke vaksinere seg, sier hun.

Større frafall i år

Rektor Folgerø mener ikke bare at det faglige læringsutbyttet ved norske videregående skoler blir redusert.

Hun forklarer at skolen gjør det de kan for å hjelpe elevene som sliter.

– I fjor gjorde vi det vi kunne for å holde elevene som slet. Det samme gjør vi nå. Men for noen har det vært for tøft. Vi ser større frafall i år, og det er mange som ikke kommer i kontakt med skolen, uansett hvor mange ganger vi prøver, sier Folgerø.

Hun mener elevene lærer mindre, og blir skadelidende.

– Dette er fremtiden deres. Tenk to og et halvt år med denne tilstanden. Det gir ikke de beste skussmålene når de skal inn i høyere utdanning og jobbe med komplekse fagområder over tid, sier hun.

– Rapporter tyder på elevene er mindre forberedt til høyere utdanning nå, sier hun.

Folgerø håper de videregående skolene snart kan gå over på gult nivå igjen, slik at hun kan slippe å se på de tomme gangene på skolen med mer enn 2100 elever.

– Det er ikke sånn det skal være. Jeg savner elevene og det sosiale, sier hun.

