Rektor tiltalt for svindel

En tidligere rektor ved Møllehagen skolesenter er tiltalt for å ha svindlet Rogaland fylkeskommune for over 19 millioner kroner, skriver Aftenbladet. Rektoren skal ha tatt betalt gjennom egne selskap for tjenester ved Møllehagen i strid med fylkeskommunens interesser.