Rekrutt i Madlaleiren kan ha smitte

Ein av rekruttane i Madlaleiren kan vere smitta av koronavirus. Over 900 rekruttar er samla der, og det er teke hurtigtestar for å utelukke smitte. Lege Arne Johan Norheim i Forsvarets sanitet seier dei jobbar for å stadfeste om rekrutten er smitta.