Rekordtrafikk på Høgsfjordferja

Den mykje omtalte privatdrivne Høgsfjordferja mellom Lauvvik og Oanes, opplevde rekordtrafikk i juli, skriv Strandbuen. Det var første månaden at det private ferjesambandet hadde over 700 bilar til dagen om bord. Det er Preikestolturistane som drar opp talet. Det viser seg gjennom at trafikken går opp på dagar med fint ver. Trass i rekordtala frå juli, er driftsselskapet Boreal spent på kva som skjer til hausten, seier kommunikasjonsansvarleg Jon Kristian Fadnes.