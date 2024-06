Rekordtidlig start på slåtten i Rogaland

Det varme været i mai førte til at den første slåtten for bøndene startet en uke tidligere enn normalt. Det er god kvalitet på foret fra den første slåtten, og for de som slo så tidlig er det gode muligheter for å få en ekstra slått år, skriver Statsforvalteren i Rogaland.

For enkelte bønder kan det bety fire slåtter.