Rekordstøyp i Jåttåvågen i helga

I ettermiddag klokka 17 startar støypinga av lokket på rundkøyringa på Jåttå i Stavanger. Bussvegen skal gå oppå lokket, medan biltrafikken skal gå under, der den går i dag. Bussveglokket består av 2900 kubikkmeter betong, som det trengs over 300 lastebillass med betong for gjera ferdig, skriv Sandnesposten.

Støypinga kjem til å foregå frå klokka 17 i dag og til ettermiddagen i morgon.

Rundkøyringa har fire armar, og lokket som kjem oppå skal bli eit område som knyter jernbane, bussvegen og kollektivtraseen til Ullandhaug i saman.

Siden bilene skal kjøre under bakken, blir lokket et såkalt mobilitetspunkt for myke trafikanter og buss.