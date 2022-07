Rekordresultat for Hydro Karmøy

Fredag presenterte Hydro Karmøy eit overskot før renter, skatt og avskrivingar på heile 1259 millionar kroner for andre kvartal 2022.

Ein god marknad med høge aluminiumsprisar held fram også i andre kvartal.

– Saman med gode prestasjonar i organisasjonen, blir det igjen eit godt resultat, seier fabrikksjef Ingrid Heradstveit Guddal, som kan sjå tilbake på eit første halvår med 2170 millionar i overskot.

Etter fleire rekordresultat etter kvarandre, trur fabrikksjefen ved Hydro Karmøy at trenden no kan snu.

– Det ser ut til at vi har lagt bak oss det beste kvartalsresultatet på ei stund. Alt no ser vi lågare etterspørsel og lågare prisar for aluminium, noko som vil verke inn på resultata framover, seier Guddal.