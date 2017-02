Rekordmange vil gjøre opp for seg

Aldri tidligere har så mange vestlendinger kontaktet Skatteetaten for å oppgi skjulte formuer og inntekter som i fjor. 82 innbyggere tok kontakt for å gjøre opp for seg. Skatteetaten behandlet 48 saker, som omfattet 714 millioner kroner i formue og 20 millioner i inntekter.