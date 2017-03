Rekordmange unge faller utenfor arbeidslivet

Direktør i Nav Rogaland, Truls Nordahl, er bekymret. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Jeg sitter mellom å bli ufør og å komme ut i jobb, sier Rebekka Talgø Olsen (22).

Hun har kronisk utmattelsessyndrom ME og har i over fire år fått arbeidsavklaringspenger, penger som gis til personer som på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra Nav for å komme ut i jobb.

– Jeg vil ikke bli ufør. Jeg vil kjempe mot det til siste slutt, sier hun.

De siste årene har blitt stadig flere som henne. Og forskning viser at mange ender opp helt utenfor jobbmarkedet, som arbeidsuføre.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Blå strek viser landstall og grå strek viser rogalandstall.

Les også: Helsedirektøren bekymret over dobling av unge uføretrygdede

Kraftig økning

Mens antall personer på arbeidsavklaringspenger totalt sett går ned, går antall unge voksne under 30 år i samme kategori opp.

– Det er en kjempebekymring, sier direktør i Nav Rogaland, Truls Nordahl.

Ordforklaring Ekspandér faktaboks Arbeidsavklaringspenger (AAP) AAP skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid.

Ung ufør Ettersom uføretrygd skal være en erstatning for bortfalt inntekt på grunn av uførhet, er unge uføre sikret en minstesats som er høyere enn for andre.

Kilde: Nav

Rogaland har en dårligere utvikling enn resten av landet. Her har det blitt over 25 prosent flere unge på arbeidsavklaringspenger på to år.

Disse tallene kommer på toppen av antall unge uføre som har blitt nesten dobbelt så mange, både nasjonalt og i Rogaland, i løpet av sju år. Tidligere forskning har vist at flere av dem som er på arbeidsavklaringspenger ender opp som uføre.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Vi har sett i andre land at dette kan føre til såkalte tapte generasjoner. Vi er ikke der enda, men vi er der at alarmklokkene er på. Vi må sette oss ned for å diskutere hva i all verden vi skal gjøre for å bedre situasjonen, sier Nordahl.

Sammensatt gruppe

Nordahl forteller at det spesielt er blitt flere unge med psykiske lidelser, men at gruppen med unge på arbeidsavklaringspenger er sammensatt. Han tror tidligere oppfølging kan bidra til at mange unge unngår å bli livslange Nav-klienter.

– Å flytte bistand inn mot disse på et langt tidligere tidspunkt, i skole, kanskje til og med barnehage, vil være bedre enn å reparere. Når de kommer til Nav har de hatt utfordringen i lang tid, sier Nordahl.

Sindre Eikelid Svendsen (24) er enig. Han har vært syk med lymfekreft og går nå på arbeidsavklaringspenger. Svendsen er nå i arbeidstrening på Felleskjøpet i Sandnes.

Sindre Eikelid Svendsen (24) er på vei tilbake etter lymfekreft. Han mener Nav hjelper han på veien, men kunne gjerne hatt enda tettere oppfølging. Foto: Anders Fehn / NRK

– Det hjelper meg. Da går jeg ikke plutselig inn i en annen jobb, sier han.

Også Rebekka Talgø Olsen er enig med Nordahl i at ressursene må settes inn i skolealder. Hun mener også at det er for mye stigma mot unge utenfor arbeidslivet.

– Jeg var veldig flau over det før, men er det ikke nå. Jeg må ta situasjonen min for det den er. Motivasjonskurs og tettere oppfølging har hjulpet meg. Jeg vet jeg kan nå målet om å komme i arbeid hvis jeg blir frisk, sier Talgø Olsen.