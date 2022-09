Rekordmange studentar har fått bustad

Studentsamskipnadsrådet har tildelt 20.990 studentar bustad over heile Noreg, syner nye tal. Likevel står over 4500 framleis i kø. Aldri før har so mange studentar fått bustad, og ventelistene er halverte sidan studiestart i midten av august.

– Det motiverer oss vidare i arbeidet for å byggje endå fleire studentbustadar framover, skriv styreleiar i Samskipnadsrådet Hans Erik Stormoen i ei pressemelding.

Samstundes er Norsk studentorganisasjon frustrert på vegner av dei tusenvis som framleis står på venteliste.

– Vi er fortvila over at so mange studentar to veker etter semesterstart må bruke tid på å finne ein stad å bu, framfor å kunne delta fullt ut i undervising og i det sosiale fellesskapet med sine medstudentar, skriv leiar av NSO, Maika Marie Godal Dam, i pressemeldinga.

Mangel på studentbustadar var eit stort problem i starten av studieåret, då kring 17.000 studentar sto i hybel-kø. Fleire førebudde seg på å måtte bu på hotell eller sove på feltsenger i provisoriske sovesalar.

I Stavanger har studentsamskipnaden kritisert Statsbygg for å vere for å stikke kjeppar i hjula på bygging av nye studentbustadar.