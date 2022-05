Rekordmange oljeplaner

Det er i år ventet rekordmange utbyggingsplaner for oljefelt på norsk sokkel, skriver Dagens Næringsliv.

Investeringsbanken SEB forventer 32 utbyggingsplaner, som betyr at det skal investeres 340 milliarder kroner på norsk sokkel.

Årsaken til alle utbyggingsplanene i år er at fristen for å få de fordelaktige endringene i oljeskatten som kom under koronakrisen, går ut ved slutten av året.