Rekordmange forhåndsstemmer

I Stavanger er det så langt flere som vil forhåndsstemme ved dette valget, enn for to år siden. Etter en uke med forhåndsstemming har 8626 levert inn sitt valg, mens ved stortingsvalget for to år siden hadde 6079 stemt etter den første uken med forhåndsstemming.

– Vi gleder oss virkelig over pågangen. Vanligvis ligger valgdeltakelsen ved lokalvalg langt lavere enn ved stortingsvalg, men akkurat nå ligger vi an til høyere deltakelse enn i 2021, sier valgansvarlig Martha Rødde.

Valgdeltakelsen i Stavanger i lokalvalget i 2019 var 66,1 %. I stortingsvalget i 2021 var deltakelsen 78,7 %. Forskjellen var 12,6 %, eller rundt 5600 stemmer.