Rekordmange fagbrev

Rekordmange rogalendinger har tatt fag- og svennebrev i år.

Til tross for at koronaen har gjort opplæringen vanskelig for både bedrifter og lærlinger, har 3718 avlagt fagprøver, og det er flere enn noen gang tidligere.

6 prosent strøk, og det er færre enn i fjor, noe som betyr at nesten 3500 har fått fag- og svennebrev.