Rekordmange barn i SFO

Det er rekordmange 2.-klassingar som går på skulefritidsordninga dette skuleåret.

Tal frå Kunnskapsdepartementet viser at 91 prosent av 2.-klassingane i Rogaland nå går på SFO, det er ein auke på 20 prosentpoeng samanlikna med i fjor.

Det kraftige auken skuldast truleg at regjeringa i haust innførte 12 timar gratis SFO i veka også for dette klassetrinnet.

– Me har prioritert gratis SFO-tilbod for å utjamna sosiale skilnadar og bygge ein sterkare fellesskole for alle. Dette har ført til at mange fleire barn nå går på SFO, seier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frå Ap.