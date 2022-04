Rekordlåg arbeidsløyse

Det er nå om lag 4 500 heilt ledige personar i Rogaland. Dette er berre halvparten så mange arbeidsledige som for eitt år sidan, og ein må gå tilbake til 2012 for å finne eit like så lågt arbeidsløysenivå. Det seier fylkesdirektør for NAV i Rogaland, Merethe Prytz Haftorsen: